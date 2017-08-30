Франция

Центральный защитник Сандерленда Папи Джилободжи может вернуться в чемпионат Франции.

Дижон заинтересован в подписании центрального защитника Сандерленда Папи Джилободжи, сообщает L'Equipe.

28-летний сенегалец уже играл в Лиге 1 за Нант, откуда летом 2015 года перешел в Челси. За "синих" Джилободжи отыграл лишь одну минуту в матче Кубка Лиги против Уолсолла, после чего в январе присоединился на правах аренды к Вердеру.

Прошлым летом Челси продал защитника в Сандерленд за восемь миллионов фунтов. За "черных котов" Джилободжи отыграл 24 матча.