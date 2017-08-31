Франция

Парижане решили не заморачиваться с арендами и выкупить контракт форварда Монако Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что столичный клуб арендует 18-летнего нападающего на один год, дабы не нарушить правила финансового Fair Play.

Сейчас же, как сообщает RMC, в ПСЖ решили отказаться от этой идеи и совершить полноценный трансфер Мбаппе.

По информации источника, переход Килиана обойдется парижанам в 135 млн евро + 45 млн евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл лишь 1 поединок в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.