Франция

Полузащитник Севильи Стивен Нзонзи в 28 лет может дебютировать в национальной сборной Франции.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал на товарищеские матчи против Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября) двух потенциальных дебютантов национальной команды: Стивена Нзонзи из Севильи и Бенжамена Павара из Штутгарта.

Из-за травм Димитри Пайе и Тома Лемара вызов в сборную вновь получил капитан Лиона Набиль Фекир.

Вратари: Ареоля (ПСЖ), Костиль (Бордо), Манданда (Марсель).

Защитники: Динь, Умтити (оба — Барселона, Испания), Жалле (Ницца), Кошельни (Арсенал, Англия), Кимпембе, Курзава (оба – ПСЖ), Павар (Штутгарт, Германия), Варан (Реал, Испания).

Полузащитники: Матюиди (Ювентус, Италия), Нзонзи (Севилья, Испания), Рабио (ПСЖ), Сиссоко (Тоттенхэм, Англия), Толиссо (Бавария, Германия).

Нападающие: Коман (Бавария, Германия), Фекир (Лион), Жиру, Ляказетт (оба — Арсенал, Англия), Гризманн (Атлетико, Испания), Мартиаль (Манчестер Юнайтед, Англия), Мбаппе (ПСЖ), Товен (Марсель).

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