Франция

Главный тренер Челси Антонио Конте может принять предложение от парижского клуба.

По последней информации итальянский специалист окончательно разругался с президентом Челси Романом Абрамовичем, который готовится отправить Конте в отставку.

Как сообщает инсайдер Данкан Каслс, за ситуацией пристально следит ПСЖ, который готов предложить Антонио работу по окончании сезона. Парижане планируют расстаться со своим нынешним наставником Унаи Эмери, и хотели бы видеть на его месте Конте.

Что касается самого Антонио, то он также заинтересован в работе в столице Франции.

Помимо Конте ПСЖ интересуется тренером МЮ Жозе Моуриньо.

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