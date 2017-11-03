Франция

Футбольный клуб Марсель начал внутренне расследование после того, как защитник Патрис Эвра ударил болельщика.

Марсель в 4-м туре Лиги Европы проиграл Витории Гимарайнш 0:1, но это осталось в тени инцидента, который случился перед матчем. Во время предматчевой разминки Патрис Эвра о чем-то повздорил с болельщиком и ударил того. За это француз получил красную карточку еще до начала матча, став первым игроком, которому удалось это в Лиге Европы.

"Футбольный клуб Олимпик Марсель отметил конфликт между болельщиком и Патрисом Эвра во время разминки игроков перед матчем против Витории. Мы начинаем внутреннее расследование, чтобы установить виновника. В любом случае, профессиональный футболист должен оставаться спокойным, несмотря на все провокации и какими бы ни были оскорбления", — гласит заявление клуба.

"Но в то же время, клуб также может только осуждать псевдоболельщика, который вместо того, чтобы поддерживать команду, оскобрляет ее футболиста".

Эвра провел 10 матчей во всех турнирах в этом сезоне, в том числе – 4 из 11 игр в чемпионате Франции.