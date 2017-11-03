Монако около месяца придется обходиться без полузащитника Тома Лемара.
Тома Лемар, фото фк монако
03 ноября 2017, 15:57
Официальный сайт Монако сообщил, что у Лемара диагностировано растяжение правого плеча. Игрок пропустит 3-4 недели.
Лемар получил травму в игре против Бешикташа (1:1). Француз не смог доиграть поединок – он был заменен на 25-й минуте.
Тома летом мог перейти в Арсенал, но сделка сорвалась в последний момент. В СМИ ходят слухи, что летом побороться за Лемара может Барселона, которая видит в нем хорошего кандидата на усиление своей атаки.
В нынешней кампании на счету хавбека 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гола и сделал 3 ассиста.