Франция

Монако около месяца придется обходиться без полузащитника Тома Лемара.

Официальный сайт Монако сообщил, что у Лемара диагностировано растяжение правого плеча. Игрок пропустит 3-4 недели.

Лемар получил травму в игре против Бешикташа (1:1). Француз не смог доиграть поединок – он был заменен на 25-й минуте.

Тома летом мог перейти в Арсенал, но сделка сорвалась в последний момент. В СМИ ходят слухи, что летом побороться за Лемара может Барселона, которая видит в нем хорошего кандидата на усиление своей атаки.

В нынешней кампании на счету хавбека 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гола и сделал 3 ассиста.