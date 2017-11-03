Франция

Завершился первый матч 12-го тура чемпионата Франции.

Победа в отчетном поединке позволила Ренну впритык подобраться к…Бордо. Ренн, как минимум до завтра, будет занимать 10-е место в таблице с 15-ю очками, а Бордо, у которого 16 баллов – восьмой.

Отметим, что Бордо не может выиграть уже 4 игры подряд, Ренн же побеждает во втором туре кряду.

Ренн – Бордо 1:0

Гол: Тулалан (в свои ворота), 11.

Ренн: Коубек — Бааль (Афонсу Фигейреду, 42), Бенсебайни (Желен, 46), Ньяньон, Траоре (Данзе, 55) — Мауасса, Андре, Леа Силики, Буриго — Хазри, Мубеле.

Бордо: Костиль — Сабали, Тулалан, Йованович, Гайич — Плашил (Санкаре, 46), Отавио, Вада (Камано, 46) — Малком, Менди, де Превиль (Жонатан Кафу, 70).

Предупреждения: Андре, Хазри — Отавио, Камано, де Превиль, Йованович, Санкаре.