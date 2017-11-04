Франция

Вице-президент Монако Вадим Васильев получил престижную награду от Football Business Awards.

На специальной церемонии в Лондоне Вадим Васильев был признан лучшим футбольным руководителем года в Европе.

В прошлом сезоне Монако весьма неожиданно стал чемпионом Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Кроме того, клуб расстался с многими лидерами, но сумел выручить за них более 350 млн евро, что является рекордным показателем.

Отметим, что также на награду претендовали Флорентино Перес (Реал), Карл-Хайнц Румменигге (Бавария), Умберто Гандини (Рома) и Эдвин ван дер Сар (Аякс).

Приз лучшему функционеру английской Премьер-лиги вручался отдельно, а его победителем стал владелец Тоттенхэм Дениэл Лэви.

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