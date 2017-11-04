Франция

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отличился юбилейным голом за парижский клуб.

В матче против Анже, который завершился победой ПСЖ (5:0), Эдинсон Кавани отличился дублем.

При этом, первый забитый гол в этой встречи стал для уругвайца сотым за ПСЖ.

Для того, чтобы забить сотню мячей за французский клуб, Кавани понадобилось 144 игры.

В текущем сезоне на счету Кавани 11 матчей в Лиге 1, в которых он успел забить 13 голов и сделать 4 результативные передачи.