Франция

Представляем вашему вниманию результаты трех субботних матчей 12-го тура французской Лиги 1.

Нант Клаудио Раньери отпраздновал седьмую победу в сезоне, обыграв Тулузу, и как минимум временно поднялся на третью позицию.

Нант - Тулуза 2:1

Голы: Томассон, 16, Сала, 67 — Блин, 60

Нант: Тэтэрушану — Дюбуа, Диего, Паллуа, Лима — Крхин, Туре — Илоки (Бамму, 81), Накулма (Нгом, 90+3), Томассон (Джиджи, 90) — Сала

Тулуза: Лафонт — Яго, Диоп, Аду, Силла — Блин, Сомалиа (Жан, 54), Имбула, Градель (Буазгар, 75) — Саного (Тойвонен, 60), Делор

Предупреждения: Крхин, Илоки — Яго, Имбула, Саного, Диоп

Монпелье упустил возможность приблизиться к зоне еврокубков, дома сыграв вничью с Амьеном.

Монпелье — Амьен 1:1

Голы: Сио, 82 — Авелар, 88

Монпелье: Лекомт — Мукиеле, Мендеш, Илтон, Конгре, Поэти (Агильяр, 58) — Шкири, Сессеньон (Самбиа, 79), Ласн — Мбенза (Сио, 71), Камара

Амьен: Гюртнер — Эль-Хаджам, Дибасси, Аденон, Авелар — Н'Госсо, Цунгу — Манзала (Кольта, 84), Какута, Гакпе (Корнетт, 73) — Конате

Предупреждения: Мукиеле, Мендеш — Аденон

Труа во втором тайме трижды расписался в воротах Страсбурга, который еще в первой половине игры остался вдесятером.

Труа - Страсбург 3:0

Голы: Сук, 48, Хауи, 55, Ниане, 90+2

Труа: Самасса — Деплан, Жирадон, Эрелле, Траоре — Беллугу (Конфез, 73), Диньом — Грандсир, Хауи (Бен Саада, 73), Пеле — Сук (Ниане, 78)

Страсбург: Камара — Лала, Салмье (Бахокен, 84), Коне, Сека — Ахолу (Гримм, 62) — Гонсалвес, Мартен, Ногейра (Сако, 61) — Да Коста, Террье

Предупреждения: Хауи, Конфез, Бен Саада — Террье

Удаление: Да Коста, 31

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