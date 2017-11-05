В матче Труа — Страсбур произошел крайне опасный и неприятный момент.
Пострадавший - Кристофе Херелле (справа)
05 ноября 2017, 10:10
Накануне Труа в родных стенах принимала Страсбур в рамках 12-го тура французской Лиги 1.
В первом тайме в составе гостей случилось удаление, после чего хозяева спокойно реализовали большинство и добились трех очков — 3:0.
Удален был нападающий Да Коста, который высоко поднял ногу и заехал ей прямо в голову защитнику Кристофе Херелле.
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