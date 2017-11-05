Франция

В матче Труа — Страсбур произошел крайне опасный и неприятный момент.

Накануне Труа в родных стенах принимала Страсбур в рамках 12-го тура французской Лиги 1.

В первом тайме в составе гостей случилось удаление, после чего хозяева спокойно реализовали большинство и добились трех очков — 3:0.

Удален был нападающий Да Коста, который высоко поднял ногу и заехал ей прямо в голову защитнику Кристофе Херелле.

WARNING: Look away if you don't like blood



Strasbourg's Da Costa is sent off for a high foot pic.twitter.com/c5yBKuSvCw — Goal (@goal) 5 ноября 2017 г.

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