Накануне Труа в родных стенах принимала Страсбур в рамках 12-го тура французской Лиги 1. 

В первом тайме в составе гостей случилось удаление, после чего хозяева спокойно реализовали большинство и добились трех очков — 3:0.

Удален был нападающий Да Коста, который высоко поднял ногу и заехал ей прямо в голову защитнику Кристофе Херелле.

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