Франция

Французская Лига 1 вскоре назовет лучшего футболиста по итогам октября.

По итогам октября были выделены три лучших футболиста чемпионата Франции.

В тройку вошли 30-летний полузащитник Марселя Луис Густаво (2 гола за месяц), атакующий хавбек Лиона Набиль Фекир (4 гола и 2 ассиста) и форвард ПСЖ Эдинсон Кавани (3 гола). Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Франции.

Кавани в этом месяце забил свой 100-й гол за ПСЖ и повторил достижение Златана Ибрагимовича и Гонсало Игуаина.

Отметим, что награды лучшему футболисту двух предыдущих месяцев достались Радамелю Фалькао (Монако, август) и Стиву Манданда (Марсель, сентябрь).

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