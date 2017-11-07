Французская Лига 1 вскоре назовет лучшего футболиста по итогам октября.
Кавани, getty images
07 ноября 2017, 07:50
По итогам октября были выделены три лучших футболиста чемпионата Франции.
В тройку вошли 30-летний полузащитник Марселя Луис Густаво (2 гола за месяц), атакующий хавбек Лиона Набиль Фекир (4 гола и 2 ассиста) и форвард ПСЖ Эдинсон Кавани (3 гола). Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Франции.
Кавани в этом месяце забил свой 100-й гол за ПСЖ и повторил достижение Златана Ибрагимовича и Гонсало Игуаина.
Отметим, что награды лучшему футболисту двух предыдущих месяцев достались Радамелю Фалькао (Монако, август) и Стиву Манданда (Марсель, сентябрь).
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