Нападающий Арсенала и сборной Франции Оливье Жиру может не сыграть в товарищеских матчах против Уэльса и Германии.
Оливье Жиру, Getty Images
07 ноября 2017, 13:35
На первой тренировке сборной Франции, готовящейся к товарищеским матчам против Уэльса и Германии, получил травму Оливье Жиру. Повреждение не серьезное, но шансы, что он сыграет за сборную, невелики.
Нападающий Арсенала, с приходом на Эмирэйтс своего коллеги-соотечественника Александра Ляказетта, в нынешнем сезоне лишь десять раз сыграл за "канониров", причем все время выходя на замену.
Сборная Франции сыграет дома против Уэльса 10 ноября, а 14 ноября на выезде встретится с Германией.
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