Франция

Нападающий Арсенала и сборной Франции Оливье Жиру может не сыграть в товарищеских матчах против Уэльса и Германии.

На первой тренировке сборной Франции, готовящейся к товарищеским матчам против Уэльса и Германии, получил травму Оливье Жиру. Повреждение не серьезное, но шансы, что он сыграет за сборную, невелики.

Нападающий Арсенала, с приходом на Эмирэйтс своего коллеги-соотечественника Александра Ляказетта, в нынешнем сезоне лишь десять раз сыграл за "канониров", причем все время выходя на замену.

Сборная Франции сыграет дома против Уэльса 10 ноября, а 14 ноября на выезде встретится с Германией.

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