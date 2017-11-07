Франция

По окончании сезона ПСЖ намерен расстаться с Унаи Эмери и заменить его одним из лучших европейских тренеров.

Если ПСЖ в нынешнем сезоне не выиграет Лигу чемпионов, то пребывание Унаи Эмери у руля парижской команды закончится.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на замещение потенциально вакантной должности находятся Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед), Антонио Конте (Челси) и Маурисио Почеттино (Тоттенхэм).

Однако Mundo Deportivo утверждает, что недавно трио превратилось в квартет, поскольку руководство ПСЖ также рассматривает кандидатуру тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

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