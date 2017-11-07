Франция

Защитник Арсенала и сборной Франции Лоран Косельни объявил о скором завершении международной карьеры.

Лоран Косельни, который 10 ноября в товарищеском поединке против Уэльса может в пятидесятый раз сыграть за сборную Франции, объявил, что после чемпионата мира 2018 года прекратит выступления в национальной команде.

"Все когда-нибудь заканчивается, — цитирует Косельни L’Equipe. – Пора и мне закончить выступления за сборную и освободить место другим. У меня остается еще полгода с небольшим, и я, как говорит моя жена, постараюсь за это время собрать как можно больше воспоминаний".

Лоран Косельни, имеющий польские корни, в августе 2010 года собрался подать документы на получение польского гражданства и выступать за сборную Польши, внезапно передумал, сделав выбор в пользу французской команды. В феврале 2011 года он получил первый вызов в сборную Франции, а 11 ноября дебютировал в составе "ле бле" в товарищеском матче против США.

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