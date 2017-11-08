Франция

Новым тренером Ренна стал бывший игрок Интера и сборной Франции Сабри Лямуши.

Ренн официально объявил о назначении Сабри Лямуши новым главным тренером команды. Контракт с 45-летним специалистом подписан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.

Лямуши сменил Кристиана Гюркуффа, которого уволил новый президент клуба Оливье Летанг, несмотря на победы в последних трех матчах чемпионата Франции.

Лямуши выступал за Осер, Монако, Марсель, Парму, Интер и Дженоа. В составе сборной Франции Лямуши провел 12 матчей (1 гол). В качестве тренера Сабри работал со сборной Кот-д’Ивуара и катарским Аль-Джаишем.

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