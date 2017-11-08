Стала известна причина, по которой Неймар пропустил матч ПСЖ против Анже (5:0).
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
08 ноября 2017, 23:19
По информации Diario Sport, Неймар разочарован в низком уровне соперников Лиги 1.
Кроме того бразильцу не нравится состояние многих газонов и условий на стадионах.
Издание отмечает, что Неймар не первый раз симулировал травму, чтобы пропустить выездной поединок своей команды.
Так, 25-летний форвард не поехал с командой на матч против Монпелье в сентябре.
В текущем сезоне Неймар отыграл за ПСЖ в Лиге 1 восемь матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
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