Франция

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может летом покинуть клуб, а на его место придет Альваро Мората из Челси.

О возможном уходе Кавани сообщает Marca. У уругвайца сложились не лучшие отношения со звездным новичком парижан Неймаром, поэтому его уход не исключен.

По информации издания, заменить Эдинсона может Альваро Мората, который только этим летом перешел в Челси из Реала.

В этом сезоне на счету Кавани 19 голов и 2 ассиста за ПСЖ в 19 матчах во всех турнирах за ПСЖ. Мората в 14 матчах во всех турнирах за Челси отметился 8 голами и 3 результативными передачами.