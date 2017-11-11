Франция

Экс-голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар считает своего соотечественника Неймара лучшим футболистом мира, потому что не берет в расчет Лионеля Месси.

В этом году Неймар занял третье место в голосовании за лучшего игрока 2017 года по версии ФИФА.

Жулио Сезар не согласен с таким результатом.

"Я считаю, что Неймар – лучший игрок мира на данный момент. Месси? Я же сказал "мира" – Месси с другой планеты! Но думаю, сейчас пришло время Неймара", — заявил Сезар ESPN.

"Весь мир следит за Неймаром и тем, что он делает. Даже те, кто не интересуется футболом".

Ранее СМИ активно приписывали Неймару конфликты с тренером ПСЖ Унаи Эмери и товарищем по команде Эдинсоном Кавани. Бразильцу настолько это надоело, что он в слезах опроверг эти слухи.

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