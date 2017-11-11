Франция

Травмированный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прибыл в расположение сборной Франции, чтобы повидаться с товарищами по сборной.

Погба получил повреждение в матче с Базелем в сентябре и с тех пор не играл. Предполагается, что уже скоро Поль сможет вернуться на поле. Пока что он встретился с товарищами по сборной Франции после игры команды с Уэльсом (2:0).

Paul Pogba​ a fait une petite surprise aux Bleus en les attendant à la fin du match ! #FRAPDG #FiersdetreBleus pic.twitter.com/A1Lqw3TJNr — Equipe de France (@equipedefrance) 11 ноября 2017 г.

Особо теплым получилось приветствие Погба и Антуана Гризманна. Некоторые СМИ считают, что дружба между игроками может поспособствовать трансферу форварда из Атлетико в Манчестер Юнайтед.

Погба постарается восстановиться к поединку МЮ против Ньюкасла 18 ноября. На данный момент "красные дьяволы" занимают второе место в АПЛ, уступая 8 очков соседям – Ман Сити.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.