Франция

Парижане хотят побыстрее расстаться с нынешним наставником команды Унаи Эмери.

Кресло под Эмери сильно зашаталось еще в прошлом сезоне, когда ПСЖ безвольно проиграл Барселоне на Камп Ноу со счетом 1:6 и уступил титул чемпиона страны Монако.

Несмотря на провальный год, Эмери сохранил свою должность, но в нынешнем сезоне появились новые проблемы, связанные с испанским специалистом.

Как сообщает Yahoo Sport, руководство ПСЖ недовольно постоянными конфликтами Унаи с игроками и не самой лучшей атмосферой в раздевалке, потому планирует уволить Эмери уже в январе.

По информации источника, парижане хотят подписать краткосрочный контракт на полгода с другим наставником, а уже летом пригласить тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что парижане выходили на связь с наставником Челси Антонио Конте.