Франция

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер поделился мнением о своем партнере по команде Неймаре.

Бразильский нападающий стал главной персоной футбольного мира после того, как перешел в ПСЖ за рекордную сумму в истории футбола. Однако уже через несколько месяцев в СМИ начали активно обсуждать, что Неймар конфликтует с главным тренером Унаи Эмери и нападающим Эдинсоном Кавани.

На одной из последних пресс-конференций в расположении сборной Бразилии Неймар со слезами на глазах опроверг эти слухи. Кроме того, ранее сообщалось, что у бразильца в ПСЖ есть целый ряд привилегий, которые не нравятся остальным игрокам команды.

"Напряжение вокруг Неймара создается снаружи, – говорит его партнер по команде Юлиан Дракслер. — Да, была ситуация с пенальти и Кавани, но ведь она разрешилась уже спустя день, а писали нее еще 4 или 5 недель".

"О Неймаре пишут очень много, и, естественно, большая часть из этого — чушь. Неймар — вежливый парень. Он знает свою цену в команде и имеет какие-то привилегии или, может быть, просит о них. Этого я точно не знаю, но у такого футболиста, как он, есть на это право. Остальные игроки ПСЖ, не злимся на него и не завидуем ему, мы просто рады, что он с нами. Мы хотим помочь ему, а он хочет помочь нам", – добавил Дракслер.

В нынешнем сезоне Неймар провел 8 поединков в чемпионате Франции, в которых отметился семью голами, также на его счету четыре мяча в четырех поединках Лиги чемпионов.