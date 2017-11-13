Франция

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер заявил, что летом не собирается покидать Париж.

В нынешнем сезоне Юлиан Дракслер не так часто появляется на поле, как в предыдущем, однако, несмотря на интерес к своей персоне со стороны Барселоны, Реала, Баварии и других европейских грандов, не спешит покидать ПСЖ.

"Я не собираюсь уходить ни зимой, ни ближайшим летом, — заявил в интервью Marca Дракслер. – Я в восторге от тех целей, которые стоят перед клубом, поэтому никакие предложения меня не прельщают. Я не уйду из ПСЖ, хотя, если говорить о более отдаленном будущем, то предложения из Бундеслиги – это всегда интересно для меня".

Дракслер перебрался в ПСЖ из Вольфсбурга 3 января 2017 года и во второй половине минувшего сезона провел 24 матча (9 голов) во всех турнирах. В нынешнем сезоне в активе Юлиана 15 матчей (3 гола).

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