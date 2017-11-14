Франция

Полузащитник Марселя Грегори Сертик из-за травмы пропустит два месяца.

Опорный полузащитник Марселя Грегори Сертик пропустит два месяца из-за травмы, сообщил официальный сайт клуба.

У 28-летнего футболиста проблемы с подколенным сухожилием.

Ожидается, что в строй Сертик вернется в середине января.

В текущем сезоне Грегори Сертик отыграл за Марсель четыре матча в Лиге 1 и столько же игр в Лиге Европы.

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