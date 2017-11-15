Франция

Команду продолжат тренировать Ален Равера и Жульен Сабле.

Сент-Этьенн отправил в отставку главного тренера команды Оскара Гарсию. Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1.

44-летний специалист стал у руля французов пять месяцев назад. Как сообщал L'Equipe, агент испанца через 9 дней после разгромного поражения от Лиона (0:5) начал переговоры о досрочном расторжении контракта.

В текущем чемпионата Франции Сент-Этьенн заимает шестую позицию в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера Сент-Этьенна будет Жюльен Сабле, защищавший цвета французского клуба с 1998 по 2007 год.