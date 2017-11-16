Нападающий ПСЖ Неймар волен покинуть парижский клуб, если кто-то отдаст за него 222 млн евро.
Неймар, getty images
16 ноября 2017, 13:50
Летом Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны. Сумма трансфера составила 222 евро – именно такая клаусула была прописана в контракте игрока.
El Chiringuito утверждает, что бразилец может покинуть ПСЖ, если кто-то заплатит парижанам те же деньги.
В СМИ часто публиковалась информация, что Неймар не ладит с партнером по команде Эдинсоном Кавани и главным тренером "принцев" Унаи Эмери. Сам бразилец со слезами на глазах опроверг эти слухи.с
Кроме того, недавно появились слухи, что он дважды просил Барселону расторгнуть его соглашение с ПСЖ, чтобы вернуться в столицу Каталонии.
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