Франция

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал информацию о возможном уходе Неймара.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар в плохих отношениях с Эдинсоном Кавани и главным тренером Унаи Эмери, а также пытался отменить свой трансфер в ПСЖ.

"Клуб и президент хотят, чтобы он остался, и он останется. Главное, как он показывает себя на поле. Я общался с Неймаром. Адаптация для каждого футболиста проходит по-своему. Мы делаем все, чтобы ему было комфортно", — цитирует Эмери Sky Sports.

Ранее легендарный французский нападающий Кантона раскритиковал Неймара.

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