Франция

Одна из главных звезд Лиги 1 готов вернуться на поле в предстоящем туре.

Нападающий Монако Радамель Фалькао вернется на поле в ближайшем туре чемпионата Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Форвард монегасков полностью востановился после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил один месяц. Скорее всего, колумбиец выйдет на поле в составе Монако в матче против Амьена, который состоится 17-го ноября.



Радамель Фалькао сыграл девять матчей в чемпионате, забив 13 мячей. Он и Эдинсон Кавани делят первую строчку в списке бомбардиров.