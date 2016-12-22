Германия

Хавбек Баварии Тиаго Алькантара дал комментарий после матча против Лейпцига (3:0).

Тиаго забил первый мяч в ворота Лейпцига. Напомним, что это был матч лидеров Бундеслиги.

"Всегда важно выиграть. Но это не просто три очка. Мы получили отрыв от второго места", — цитирует Алькантару Goal.com.

"Хотим быть на первом месте и выиграть Бундеслигу. Это то, что нам нужно".

"Готовы ко всему. Не сомневаемся в нашей команде. Выкладываемся в каждом матче ради наших болельщиков".

"Очень счастлив, что забил гол. Хотели победить с первой минуты матча", — отметил испанец.