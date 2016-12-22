Как информирует издание The Times, Ливерпуль готов предложить за 23-летнего хавбека 30 миллионов фунтов.

Напомним, что борьбу за Дракслера ведут ПСЖ и Арсенал.

Ранее спортивный директор Вольфсбурга Клаус Аллофс заявил, что Волки готовы выслушать предложения по немцу.

В текущем сезоне Дракслер провел 13 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Кубке Германии.