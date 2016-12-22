Германия 22 декабря 2016, 11:19 Ливерпуль вступил в гонку за Дракслером Красные рассматривают возможность приобретения полузащитника Вольфсбурга Юлиана Дракслера. Юлиан Дракслер, AFP 22 декабря 2016, 11:19 Как информирует издание The Times, Ливерпуль готов предложить за 23-летнего хавбека 30 миллионов фунтов. Напомним, что борьбу за Дракслера ведут ПСЖ и Арсенал. Ранее спортивный директор Вольфсбурга Клаус Аллофс заявил, что Волки готовы выслушать предложения по немцу. В текущем сезоне Дракслер провел 13 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Кубке Германии. Люди Юлиан Дракслер Команды Вольфсбург Ливерпуль Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте