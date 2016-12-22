Германия

Дитер Хекинг сменил на посту тренера менхенгладбахской Боруссии Андре Шуберта.

Хекинг принял Боруссию спустя лишь 2 месяца после того, как был уволен из Вольфсбурга. С Волками Дитер занимал 2-е место в чемпионате Германии, а также выигрывал Кубок страны – в сезоне 2014/2015. Кроме того, в прошлом сезоне под его руководством Волки дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Жеребцы вчера уволили Андре Шуберта из-за неудовлетворительных результатов команды. Боруссия смогла добыть лишь 1 победу в последних 11 матчах Бундеслиги.

Спортивный директор гладбахцев, Макс Эберль, заявил, что искал человека, который способен принести клубу "стабильность", а не "качели между полюсами турнирной таблицы".

Ранее Хекинг работал в Алеманнии из Аахена, Ганновере и Нюрнберге. Стоит отметить, что Боруссия М – не чужой для Дитера клуб: именно тут начиналась его игровая карьера в 1984 году.