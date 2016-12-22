Германия

Нападающий Байера Джоэл Похьянпало пролонгировал действующее соглашение со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт Фармацевтов, Похьянпало поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2019 года.

22-летний фин выступает за Байер с лета 2013 года. Ранее он защищал цвета клубов у себя на родине (ХИКа и Клуби-04).

Сразу после перехода в Байер Похьянпало был отдан в аренду команде Второй Бундеслиги Аален. После годичной аренды в этом клубе футболист два сезона также на правах аренды провел за Фортуну из Дюссельдорфа.

В текущем сезоне Похьянпало стал подпускаться к матчам первой команды Байера. Так, на его счету 4 гола в 6-ти матчах за свою команду в чемпионате Германии.

Интересно, что три из четырех голов футболиста пришлись на матч 2-го тура Бундеслиги, когда Байер принимал Гамбург. Тогда Похьянпало вышел на замену на 72-й минуте матча при счете 0:1 и сумел отметиться хет-триком, а команда игрока победила со счетом 3:1.