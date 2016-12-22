Известный специалист Мирко Сломка трудоустроился в Карлсруэ.
мирко сломка, ksc.de
22 декабря 2016, 19:25
Официальный сайт Фениксов отрапортовал о назначении на должность главного тренера 49-летнего Мирко Сломку.
Контракт наставника с клубом рассчитан до лета 2018-го. Немецкий специалист приступит к своим обязанностям 3-го января следующего года. Предыдущим наставником команды был Томас Орал, который проработал всего пять месяцев — 4-го декабря тренера уволили. До конца первой части чемпионата командой руководил Лукаш Квашньок.
После 17-ти туров Карлсруэ идет на 15-м месте во Второй Бундеслиге, набрав всего 14 очков.
Мирко Сломка ранее работал в Гамбурге, Ганновере и Шальке.