Германия

Клуб Бундеслиги вскоре должен приобрести стадион, на котором проводит свои матчи.

Президент РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф заявил, что после долгих, но плодотворных переговоров клуб всё же купит стадион.

Сумма продажи не разглашается. Сделка будет подтверждена, если горсовет Лейпцига даст разрешение на увеличение вместительности стадиона. Это было одним из условий покупки.

Клуб решил не строить стадион за пределами города и купил арену.

РБ хочет увеличить вместительность стадиона с 42 500 зрителей до 57 000. Начнется реконструкция в 2018 году.

Напомним, РБ Лейпциг дебютировал в Бундеслиге в этом сезоне и сейчас занимает там второе место.

Напомним, на этом лейпцигском стадионе сборная Украина на ЧМ-2006 уступила Испании (0:4). Ред Булл арендовал этот стадион на 10 лет еще в 2010 году.