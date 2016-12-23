Германия

Французский специалист Валерьян Исмаэль продолжит работать с первой командой Волков.

Исмаэль принял Вольфсбург в конце октября после того, как был уволен Дитер Хекинг.

L’Equipe пишет, что француз останется на своем посту до конца сезона.

Такое решение менеджмент Волков принял после отказа наставника Хаддерсфилда Давида Вагнера переехать в Вольфсбург.

Менеджер клуба Олаф Реббе подтвердил, что Валерьян останется у руля команды до конца сезона.

При Исмаэле команда три раза победила, один раз сыграла вничью и 5 раз уступила. Сейчас Волки занимают 13-е место в таблице.