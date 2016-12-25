Германия

Football.ua подводит итоги 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Знаменательная ничья Боруссии Дортмунд с Аугсбургом

Ничья с Аугсбургом — явно не тот результат, на который рассчитывали и руководство и болельщики дортмундской Боруссии перед матчем. Констатируем, что команда Томаса Тухеля в очередной раз не смогла показать высокий уровень футбола, который позволил бы ей набрать три очка.

При этом, не проигрыш в этом матче гарантировал Шмелям один очень интересный показатель — Боруссия не проиграла ни одного матча на Сигнал Идуна Парк в календарном 2016 году! Всего в родных стенах дортмундцы провели 24 матча, 16 из которых выиграли и еще 8 свели к ничьей. Показатель конечно очень симпатичный, и все такое прочее… Но вряд ли Дортмунд ушел на зимние каникулы в хорошем настроении — ведь 6-е место в турнирной таблице это никак не повод для радости для топ-клуба Германии.

Победа Волков в гостях в Гладбахе

В матче Боруссия Менхенгладбах — Вольфсбург явным фаворитом считались хозяева. Да, у обоих коллективов сейчас далеко не лучшие времена, но у Волков, казалось, дела обстоят куда хуже, чем у Жеребят. К тому же, на Боруссии-Парк гладбахцы зачастую выглядят более убедительно, нежели на выезде.

Однако, Боруссия провела очередной просто таки ужасающий взор поединок. Жеребцы выдали настолько невнятную игру, что даже подкошенный Вольфсбург смог их обыграть. Итоговый счет 1:2. Отмечаем гол Марио Гомеса и голевую передачу Дракслера, который по сути уже не является частью волчьей стаи. Сегодня стало известно, что Юлиан переходит в ПСЖ за 47 млн евро. Еще один гол за гостей забил Калиджури. У Боруссии отличился Торган Азар.

Куда делся тот запал в глазах футболистов Боруссии, что был в начале сезона? Куда делась уверенность в собственных силах? Что происходит с их главным тренером Андре Шубертом? Похоже он совсем потерял нити управления командой…

Шуберт OUT - Хекинг IN

… Не удивительно, что после этого матча Шуберту указали на дверь.

Его место зашаталось еще около месяца назад. Поэтому времени исправить положение у немецкого специалиста хватало. Конфликта с руководством у Андре не было, было четкое понимание ситуации "справляешься с возникшими трудностями — остаешься, не справляешься — уходишь". Шуберт не справился…

Он посвятил этой команде около полутора лет. Заменив на этом посту Люсьена Фавра, Шуберт привнес в Боруссию некую изюминку, которая позволила команде завоевать высокое 4-е место в прошлом чемпионате. Однако в сезоне нынешнем, когда у команды возникли трудности, которые нужно было решать здесь и сейчас, 45-летний специалист не нашел выхода из положения.

На его место пришел новый, хорошо знакомый всем любителям Бундеслиги, тренер — Дитер Хекинг. Недолго пробыл без работы экс-наставник Вольфсбурга, он был уволен из стана нижнесаксонского клуба в октябре месяце, и вот уже в декабре назначен главным тренером Боруссии Менхенгладбах. Что сможет привнести в эту команду Хекинг — пока сказать достаточно сложно. Боруссия — команда амбициозная, впрочем, как и Вольфсбург, поэтому результат от нового коуча будут требовать незамедлительный. Ибо 14-е место после первой половины сезона, для команды, которая еще полгода назад играла на равных с Баварией, сродни катастрофы.

Динозавры заканчивают год на мажорной ноте

Последний матч Гамбурга в 2016 году в очередной раз подтвердил, что к концу первой половины сезона Динозавры заметно преобразились. Маркус Гисдоль, который принял команду после 5-го тура, пусть и не сразу, но все-таки смог достучаться до своих футболистов. В итоге, игроки услышали своего наставника и начали показывать совершенно другой футбол. Гамбург заиграл очень интересно: агрессивно в атаке и более дисциплинировано в обороне, а их высокий прессинг заставил помучаться уже не одну команду.

Так, матч против Шальке однозначно стал лучшим в осенней части для северян. Гамбург действительно выдал классную игру. А Кобальтовые, приехавшие на Фолькпаркштадион с мыслями о простых трех очках, попросту оказались не готовы к такой прыти одного из аутсайдеров чемпионата. В итоге, Красноштанники добыли важнейшую победу, и нужно отметить, что более, чем заслуженно — они были сильнее своего соперника во всех аспектах игры. Итоговый счет 2:1 и это еще при незабитом пенальти хозяева (не смог переиграть голкипера Йоан Джуру).

Таким образом, Гамбург заканчивает первую часть сезона на мажорной ноте — в последних 6-ти поединках у команды Маркуса Гисдоля лишь одно поражение. Подобные результаты позволили рекордсменам Бундеслиги (как единственный клуб, учавстсвоваший во всех сезонах турнира) покинуть зону прямого вылета и расположиться на 16-й строчке.

Бавария громит прямого конкурента

Центральный матч 16-го тура получился вовсе не таким, каким его представляли большинство экспертов, болельщиков и рядовых любителей Бундеслиги.

Начало поединка ознаменовалось достаточно равной игрой, Лейпциг даже опасный момент у ворот Нойера сумел создать, в отличии от Баварии. Однако, подобная картина продержалась ровно до 17-й минуты, когда мюнхенцы, усилиями Алькантары, открыли счет. После этого, на поле играла только одна команда, а вторая, скорее, мучалась, чем наслаждалась футболом. Оно и понятно, пропустив на 25-й минуте второй мяч в свои ворота от Хаби Алонсо, на 30-й минуте Лейпциг остался в меньшинстве (прямая краная карточка Эмилю Форсбергу) — тогда уже все окончательно стало ясно. Если с нервами не справился один из лидеров команды Ральфа Хасенхюттля, то это уже практически означало капитуляцию.

К концу первой половины встречи Бавария забила еще — Левандовски был точен с одиннадцатиметровой отметки. Во втором тайме коллектив Карло Анчелотти решил играть в эконом-режиме, и правильно сделал.

В итоге, поединок между первой и второй командами чемпионата завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу более именитого соперника. Таким образом, мюнхенский супер клуб завершил первую половину сезона в статусе единоличного лидера. Баварцам явно не по душе, когда на их первую строчку засматривается какой-то там новичок Бундеслиги, что они и продемонстрировали в очном противостоянии.

Хоффенхайм так и остался неповерженным

Бавария Баварией, но командой, которая не проиграла ни одного матча в первой половине сезона, она не стала. Подобные лавры достаточно неожиданно достались Хоффенхайму!

В этом туре, на своем стадионе, они играли против Вердера и должны были выигрывать, однако недостаточная концентрация в концовке встречи помешала — 1:1.

Эта ничья стала для Деревенских десяткой, при шести победах — по истине удивительные показатели. У второй команды по показателю ничьих — Кёльна, всего 7 ничейных результатов. Подобные результаты позволили команде Юлиана Нагельсманна завершить первую часть сезона на чистом 5-м месте, дающем право напрямую выступать в групповом этапе Лиге Европы.

Турнирная таблица:

Бомбардиры:

Пятерка лучших голов тура:

Сборная тура:

Ферманн (Шальке) — Чендлер (Айнтрахта Ф), Топрак (Байер), Платтенхардт (Герта) — Алькантара (Бавария), Баркок (Айнтрахта Ф), Костич, Мюллер (оба — Гамбург) — Дембеле (Боруссия Д), Нидерлерхнер (Фрайбург), Хргота (Айнтрахт Ф)