Германия

Полузащитник леверкузенского Байера Владлен Юрченко поведал, с кем из украинских легионеров, выступающих в немецкой Бундеслиге, поддерживает связь.

Напомним, что 22-летний воспитанник донецкого Шахтера присоединился к Фармацевтам летом 2014 года.

Стоит отметить, что сейчас в Бунделиге играют еще 4 украинца: вингер сборной Украины Евгений Коноплянка выступает за гельзенкирхенский Шальке, а вратарь Игорь Березовский, защитник Артем Федецкий и хавбек Денис Олейник защищают цвета Дармштадта.

"Последнее время общаюсь с Евгением Коноплянкой, но так и не смогли встретиться еще. Надеюсь, что в новом году нам удастся встретиться, поскольку живем недалеко друг от друга. Также общаюсь с Денисом Олейником", — заявил журналистам Юрченко.