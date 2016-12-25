Германия

Полузащитник леверкузенского Байера Владлен Юрченко рассказал о дисциплине и штрафах, которые присутствуют в стане Фармацевтов.

Напомним, что 22-летний украинский хавбек присоединился к леверкузенцам летом 2014 года.

"Любая минута опоздания — это штраф. С недавних пор запретили пользоваться телефонами при входе на стадион. Тренер сказал, что штрафовать не будет, но на поле не выпустит", з заявил журналистам Юрченко.

"Штрафуют за многие вещи, начиная с опозданий на различные мероприятия и заканчивая тем, что забыл бутсы после тренировки".

В текущем сезоне Владлен отыграл за Байер во всех турнирах 3 матча, отметившись одним забитым мячом.