Германия

Защитник немецкого Вольфсбурга и сборной Португалии Виейринья может продолжить карьеру в греческой Суперлиге.

Стоит отметить, что 30-летний фулбек Волков уже имеет опыт выступлений за ПАОК — с лета 2008 года по январь 2012 года он защищал цвета клуба из Салоник.

Действующий контракт португальца с Вольфсбургом рассчитан до лета 2018 года, однако в нынешнем сезоне он испытывает серьезные проблемы с игровой практикой.

Сообщается, что этой ситуацией может воспользоваться ПАОК, который рассматривает вариант с возвращением Виейриньи в свои ряды.

В текущем сезоне защитник сборной Португалии отыграл за Вольфсбург во всех турнирах всего 7 матчей.