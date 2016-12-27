Защитник Мергим Маврай перебрался из Кельна в стан Красноштанников.
Мергим Маврай, ФК Гамбург
27 декабря 2016, 14:26
30-летний центрбек поставил подпись под соглашением с Гамбургом до лета 2019 года.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Маврая составила 1,8 миллионов евро.
За два с половиной сезона в составе Кельна опытный албанец провел 43 матча в Бундеслиге и 3 поединка в Кубке Германии.
Также на его счету 29 игр за сборную Албании и 3 точных удара.
Помимо Кельна в послужном списке Маврая также значатся Дармштадт, Бохум и Гройтер Фюрт.