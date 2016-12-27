Германия

Защитник Мергим Маврай перебрался из Кельна в стан Красноштанников.

30-летний центрбек поставил подпись под соглашением с Гамбургом до лета 2019 года.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Маврая составила 1,8 миллионов евро.

За два с половиной сезона в составе Кельна опытный албанец провел 43 матча в Бундеслиге и 3 поединка в Кубке Германии.

Также на его счету 29 игр за сборную Албании и 3 точных удара.

Помимо Кельна в послужном списке Маврая также значатся Дармштадт, Бохум и Гройтер Фюрт.