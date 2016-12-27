Германия

40-летний немецкий специалист Торстен Фрингс назначен главным тренером Дармштадта.

Как сообщает официальный сайт Лилий, контракт с Фрингсом рассчитан до конца следующего сезона.

Стоит отметить, что после завершения игровой карьеры Фрингс два года работал ассистентом наставника Вердера. Должность главного тренера немец получил впервые в карьере.

На своем посту Фрингс сменил Норберта Мейера, который был уволен в начале декабря из-за неудовлетворительных результатов команды.

На данный момент Дармштадт с восемью очками располагается на последнем, 18-м месте, в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, за Лилий выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Илья Березовский.