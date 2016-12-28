Турецкий специалист Тайфун Коркут больше не является тренером Кайзерслаутерна.
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28 декабря 2016, 00:35
Пресс-служба клуба сообщает о том, что Коркут уволен с поста главного тренера.
Также покидает клуб его помощник Ксавер Земброд.
Кайзерслаутерн сейчас занимает 13-е место во второй Бундеслиги. Тайфун же возглавил команду летом.
Ранее Коркут работал с Ганновером с 2013 по 2015 год.
Тайфун известен по выступлениям за Фенербахче, Реал Сосьедад, Эспаньол и Бешикташ. Также он играл за сборную на Евро-96 и Евро-2000.