Германия

Полузащитник Боруссии Д Кристиан Пулишич не намерен менять прописку.

На 18-летнего американского хавбека Шмелей открыл охоту Ливерпуль: немецкий наставник Красных Юрген Клопп ценит талант перспективного игрока.

"Думаю, в футболе вы никогда не знаете, что может произойти. В этом его и прелесть", — начал Пулишич.

"Тем не менее, сейчас я в Боруссии и очень счастлив. Я стараюсь заработать свое место в составе и прилагаю максимум усилий ради команды", — заявил американец.

Правый вингер в нынешнем сезоне провел 18 матчей (13 со старта), в которых отличился двумя голами и шестью ассистами.