Германия

Подконтрольные Red Bull клубы могут провернуть сделку молодого защитника.

Bild информирует, что РБ Лейпциг близок к тому, чтобы подписать 18-летнего защитника австрийского Зальцбурга Дайота Упомекано.

Французский футболист прошлым летом перебрался в Зальцбург из Валенсьенна за 2,2 миллиона евро и сразу стал основным.

В текущем сезоне Упомекано сыграл 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. За сборную Франции до 19-ти лет игрок провел четыре встречи.