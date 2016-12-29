Полузащитник Базеля Таулан Джака может пойти на повышение.
таулан джака, twitter
29 декабря 2016, 11:25
Bundesliga Spotlight со ссылкой на албанские СМИ информирует о том, что 25-летний хавбек Базеля попал на карандаш скаутам трех европейских клубов.
Источник называет дортмундскую Боруссию, гельзенкирхенский Шальке и Валенсию теми клубами, которые желают видеть полузащитника сборной Албании у себя.
В текущем сезоне Таулан Джака отдал пять ассистов в 24-х матчах за Базель. На счету игрока и 16 матчей за национальную команду.