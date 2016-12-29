Мюнхен-1860 заинтересован в левом защитнике донецкого Шахтера Исмаили.
исмаили (справа), football.ua
29 декабря 2016, 10:21
Мюнхен-1860 выступает во второй Бундеслиге. На данный момент команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.
Впрочем, это не мешает клубу быть довольно амбициозным: команду возглавляет португалец Витор Перрейра, ранее работавший в Порту и Олимпиакосе.
По информации Bild, мюнхенцы намерены укрепить состав защитником Шахтера Исмаили.
Стоит отметить, что недавно Шахтер уже покинул другой левый защитник – Вячеслав Шевчук завершил карьеру.
В нынешнем сезоне на счету Исмаили 26 матчей во всех турнирах за Шахтер и 1 гол.
Действующий контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года.