Германия

Мюнхен-1860 заинтересован в левом защитнике донецкого Шахтера Исмаили.

Мюнхен-1860 выступает во второй Бундеслиге. На данный момент команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

Впрочем, это не мешает клубу быть довольно амбициозным: команду возглавляет португалец Витор Перрейра, ранее работавший в Порту и Олимпиакосе.

По информации Bild, мюнхенцы намерены укрепить состав защитником Шахтера Исмаили.

Стоит отметить, что недавно Шахтер уже покинул другой левый защитник – Вячеслав Шевчук завершил карьеру.

В нынешнем сезоне на счету Исмаили 26 матчей во всех турнирах за Шахтер и 1 гол.

Действующий контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года.