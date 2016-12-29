Вольфсбург лидирует в гонке за Габбьядини

Германия

Нападающий Наполи Маноло Габбьядини ближе к переезду в Германию, чем Англию.

Bundesliga Spotlight со ссылкой на итальянские СМИ информирует о том, что Вольфсбург и Саутгемптон предложили Наполи 18 миллионов евро за 25-летнего нападающего.

Тем не менее, у немецкого клуба есть некоторые преимущество в гонке за форвардом. Напомним, Партенопеи желают выручить за игрока 25 миллионов евро.

Президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис заявлял, что Габбьядини точно покинет Неаполь этой зимой, ведь не вписывается в построения команды.