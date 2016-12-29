Германия

Защитник Фабиан Шер и полузащитник Эдуардо Варгас могут покинуть Хоффенхайм уже в январе.

Bild информирует о том, что в клубе готовы отпустить 25-летнего швейцарского центрбэка и 27-летнего чилийского вингера.

По данным источника, за каждого футболиста руководство Сине-белых просят по десять миллионов евро.

Оба футболиста редкие гости в стартовом составе Хоффенхайма. Шер перебрался из Базеля летом 2015-го за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету защитника четыре матча в Бундеслиге, и матч в Кубке Германии.

Варгас пришел в клуб тем же летом из Наполи за шесть миллионов. В нынешнем сезоне вингер сыграл пять матчей в чемпионате, а также встречу в Кубке.