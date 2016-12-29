Германия

Майнц готов расстаться с ведущим полузащитником команды Юнусом Малли.

Bild информирует о том, что Карнавальники повесили ценник на 24-летнего атакующего хавбека команды. Майнц готов отпустить игрока за 13 миллионов евро.

Контракт Юнуса Малли с клубом истекает через полтора года.

В текущем сезоне полузащитник забил восемь мячей и отдал столько же голевых передах за 24 игры. В активе игрока и девять встреч за сборную Турции.

Добавим, что в начале года Малли был интересен Тоттенхэму, летом его хотели видеть в дортмундской Боруссии, а ближе к этой зиме Ливерпуль просматривал полузащитника.