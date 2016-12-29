Германия

Мюнхенская Бавария заинтересована в услугах защитника Лацио Стефана де Врея.

Напомним, ранее сообщалось, что де Вреем интересуются Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Как сообщает издание Il Tempo, теперь к гонке за 24-летним голландцем присоединилась Бавария.

Ранее сообщалось, что де Врей в шаге от продления контракта с Лацио, который будет рассчитан до середины 2021-го года.

Тем не менее, источник уверяет, что де Врей принял решение не продлевать соглашение с Орлами и рассчитывает покинуть клуб в конце сезона.

Отмечается, что Ротен могут сделать де Врею такое предложение, что он согласится на переход уже этой зимой.

В текущем сезоне защитник провел за Лацио 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.